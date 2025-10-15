Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Altın tutmaya devam edin, yükseliş sürecek

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, altın fiyatlarındaki son yükselişi değerlendirdi. Erdoğan, "Altın tutmak şu an için doğru bir tercih" dedi ve kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"ALTININ YÜKSELİŞİNİ TEK BİR SEBEBE BAĞLAYAMAYIZ"

Altın neden yükseliyor? sorusunu yanıtlayan Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, "Amerika Merkez Bankası Başkanı Paul'un Ekim ayında da faizleri indirme kararının sürecinin önündeki bir anı, yani sıkılaşmayı artık azaltacağız, yani daraltıcı para politikası yerine daha ekspansiyonist para politikası uygulamasına gideceğiz şeklindeki güvercin açıklaması, altına bir zemin hazırladı. Yani altının artması yönünde provoke edici bir açıklama olarak değerlendirmek gerekir. Normalde altına olan talebin artmasının temel gerekçesi kaotik ortamın olması, savaşların olması, küresel ve bölgesel istikrarsızlık eğilimlerinin artmasıdır. Ama durum böyle olmamasına rağmen artım artması gerçekten şaşırtıcı." dedi.

"ALTINI TUTMAYA DEVAM ETMEK DOĞRU BİR EĞİLİM"

Altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğine dair konuşan Erdoğan, kısa vadeli kazanç arayışlarının yanlış olduğunu söylerek, ""Bütün finansal enstrümanlara ilişkin yatırım kararlarını baktığımız zaman insanlar böyle hemen tez elden para kazanıp sistemden çıkmayı tercih ederler. Bu doğru bir uygulama değil.Altın tutmaya devam etmenin doğru bir eğilim olduğunu, ve bu artış eğiliminin biraz daha süreceğini hem benim kişisel görüşüm hem de bu konuda yayınlanmış çok sayıda uluslararası rapor var. Altındaki şok artışlar veya şok düşüşlerden paniğe kapılıp hemen altını bozdurup başka bir finansal enstrümana geçmek doğru değil. Uzun vadeli yatırım yapmanın doğru olduğunu düşünen bir ekonomistim. Uzun vadeliden kastım bir yıl. Yani bir yıllık bir zaman zarfı içerisinde ani iniş ve çıkışlardan etkilenmek doğru değil." ifadelerini kullandı.