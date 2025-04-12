ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı

Hasan Arat kürsüde konuşurken yumruklandı
CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

Prof. Dr. Himmet Karadal: Türk insanı girişimcilikte dünya birincisi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girişimcilik, yönetim ve strateji profesörü Prof. Dr. Himmet Karadal, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Karadal, Türk insanının girişimcilik yeteneğiyle dünya sıralamasında ilk sırada yer aldığını söyledi. Türkiye'deki teknokentlerin başarısına da değinen Karadal, gençlerin sanılandan daha başarılı projelere imza attığını belirtti.

Prof. Dr. Himmet Karadal, Haberler.com yayınında girişimcilik vizyonunu anlattı. Türk insanının girişimcilik yeteneğine vurgu yapan Karadal, Türkiye'nin küresel ölçekte fark yarattığını söyledi.

"GİRİŞİMCİ HERKESİN BAKTIĞINI FARKLI GÖREN KİŞİDİR"

Girişimciliğin yalnızca ticari faaliyetlerden ibaret olmadığını söyleyen Prof. Dr. Karadal, "Her insan az çok girişimcilik özelliğine sahiptir" dedi. Girişimciliğin temelinde iş fikrinin bulunduğunu vurgulayan Karadal, "Girişimci herkesin baktığı ama göremediğini gören kişidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TEKNOKENTLER ÇOK BAŞARILI"

Türkiye'deki teknokentlerin Silikon Vadisi'nden daha başarılı olduğunu belirten Karadal, Kuluçka Merkezleri'nin girişimcilere ciddi destek sunduğunu dile getirdi. Bir fikri olan herkesin bu merkezlere başvurması gerektiğini aktaran Karadal, "Yeter ki bir iş fikriniz olsun, her türlü desteklenirsiniz" dedi.

Prof. Dr. Himmet Karadal: Türk insanı girişimcilikte dünya birincisi

"GİRİŞİMCİLİK BİR VATANDAŞLIK GÖREVİ"

Türk insanının gittiği her yerde fark yarattığını vurgulayan Karadal, girişimciliğin cesaretle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. "Korkmamamız gerekiyor, endişeye mahal yok" diyen Karadal, sahip olunan niteliklerle girişimde bulunmanın aynı zamanda bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Prof. Dr. Himmet Karadal: Türk insanı girişimcilikte dünya birincisi
Haberler.com / Musa Kara - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.