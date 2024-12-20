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Prof. Dr. Hasan Okuyucu: Suriyelilerin türkiye ekonomisine katkısı ve istihdam sorunları

Prof. Dr. Hasan Okuyucu: Suriyelilerin türkiye ekonomisine katkısı ve istihdam sorunları
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Okuyucu, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Suriyelilerin Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendiren Okuyucu, vasıflı iş gücünün düşük olduğunu belirtti. Ayrıca, Suriyelilerin ağır sanayideki istihdam oranlarının düşük olduğunu ve gitmelerinin işsizlik rakamlarını düşürebileceğini ifade etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Okuyucu, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye'de ikamet eden Suriyelilerin ekonomiye etkilerini değerlendiren Okuyucu, vasıflı iş gücü miktarının çok yüksek olmadığını belirtti. Suriyelilerin ani göçünün sanayi üretiminde ciddi bir olumsuzluk yaratmayacağını ifade ederek, "Ağır sanayi kısmında Suriyelilerin istihdam edilme oranları çok çok düşük. Suriyelilerin gitmesi, işsizlik rakamlarını aşağı çekecektir" dedi.

"SURİYELİLERİN TÜRKİYE'YE EKONOMİK KATKISI YETERLİ DEĞİL"

Okuyucu, halkın Suriyeliler konusunda büyük fedakârlık gösterdiğini vurgularken, "Suriyelilerin ucuz iş gücü arzı sebebiyle bazı vatandaşlarımız iş bulmakta zorlandı" diye konuştu. Eğitim imkânları nedeniyle kısa vadede Suriyelilerin ülkelerine dönmeyeceklerini belirten Okuyucu, "Ortak girişimler başarılabilirse bu, hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye fayda sağlar" ifadelerini kullandı.

"AĞIR SANAYİ İÇERİSİNDE SURİYELİLERİN SAYISININ YÜKSEK OLDUĞU KANAATİNDE DEĞİLİM"

Suriyelilerin Türk sanayisinde, özellikle ağır sanayi alanında yüksek bir istihdam oranına sahip olmadığını belirtti. "Ağır sanayi içerisinde Suriyelilerin sayısının yüksek olduğu kanaatinde değilim," diyen Okuyucu, bu alanda Suriyelilerin istihdam edilme oranlarının oldukça düşük olduğunu vurguladı.

"SURİYELİLER İÇİN UZUN VADELİ İSTİHDAM POLİTİKALARI GEREKİYOR"

Prof. Dr. Hasan Okuyucu, Türkiye'deki Suriyeli iş gücünün uzun vadede ekonomiye katkı sağlayabilmesi için daha kalıcı istihdam politikalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. "Pek çok sanayicimiz Suriyelileri uzun süreli istihdam edecek önlemler almadı" diyen Okuyucu, bu eksikliğin hem Suriyelilerin hem de Türk iş gücünün geleceği için sorun oluşturabileceğini ifade etti. Suriyelilerin uzun vadeli entegrasyonunu desteklemek adına daha sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir politika gerektiğine değindi.

Haberler.com / Musa Kara - Ekonomi
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