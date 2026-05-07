"Emerald AI" TIME'ın en etkili 100 şirket listesinde

Boston Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma ve Öğretim Üyesi Geliştirme Dekan Yardımcısı ve 2003 yılı Sabancı Üniversitesi mezunu Prof. Dr. Ayşe Kıvılcım Coşkun'un kurduğu yapay zeka girişimi Emerald AI, TIME dergisinin "En Etkili 100 Şirket" listesinde yer aldı.

Sabancı Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Boston Üniversitesi Bilgi ve Sistem Mühendisliği Merkezi Direktörü ve Boston Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ayşe Kıvılcım Coşkun, Emerald AI ile yapay zeka sistemlerinin önündeki en büyük engellerden biri olan enerji tüketimi ve şebeke kısıtlamalarını aşmaya odaklandı.

Emerald AI, TIME dergisinin dünya genelinde her sektörden geleceğe dair önemli yol haritası çizen kurumları belirlediği "En Etkili 100 Şirket" listesinin 2026 seçkisinde yer aldı.

TIME dergisi tarafından açıklanan ve bu yıl altıncısı yayımlanan liste, dünya üzerinde her sektörden belirlenen ve olağanüstü etki yaratan, geleceğe dair önemli bir yol haritası çizen 100 kurumu bir araya getiriyor.

Emerald AI, listede NVIDIA, SpaceX, Netflix, Boeing, IBM, Huawei, Dell Technologies ve Toyota gibi dünya devleriyle birlikte yer alarak, enerji ve yapay zeka alanındaki yenilikçi çözümlerinin küresel ölçekteki değerini öne çıkardı.

Emerald AI, Prof. Dr. Ayşe Kıvılcım Coşkun'un Boston Üniversitesi Bilgi ve Sistem Mühendisliği Merkezi'nde enerji yoğun veri merkezlerini yapay zeka destekli şebeke ortaklarına dönüştürme konusundaki araştırmalarının temelleri üzerine kuruldu.

Şirket, yapay zeka sistemlerinin en büyük engellerinden biri olan yüksek enerji tüketimi ve şebeke kısıtlamalarını aşmaya odaklanıyor.

Emerald AI Conductor platformu, veri merkezlerinin elektrik şebekesinden gelen anlık talebe göre güç tüketimlerini esnek bir şekilde ayarlamasına imkan tanıyor.

Platform, veri merkezleri ağı genelinde yapay zeka modellerinin eğitimi, çıkarımı ve ince ayarı gibi yoğun hesaplama yüklerini şebeke koşullarına ve belirli performans gereksinimlerine bağlı olarak koordine ediyor. Böylece, veri merkezlerinin güç kullanımını optimize edip elektrik şebekesinin güvenilirliğini artırırken, aynı zamanda en sıkı hesaplama performansı standartlarının da karşılanmasını sağlıyor.

NVIDIA ile ortaklık

Emerald AI, mart ayında teknoloji şirketi NVIDIA ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu işbirliği, enerji şebekesinin zorluklarına uyum sağlayabilen yapay zeka tesisleri kurmayı hedefliyor.

Sabancı Üniversitesinden 2003'te mezun olan Coşkun, mezun olduktan sonra Oracle'da çalıştı. Doktorasını Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'da tamamlayan Coşkun, Boston Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Araştırma ve Fakülte Geliştirmeden Sorumlu Dekan Yardımcısı ve Boston Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ile Sistem Mühendisliği profesörü olarak görev yapıyor.

Ernest Kuh Ödülü ve IBM Fakülte Ödülü gibi pek çok prestijli ödülün sahibi olan Coşkun, Mart 2026 itibarıyla Sabancı Üniversitesinin uluslararası araştırma ağlarını güçlendirmeyi hedefleyen "Seçkin Araştırmacı Ağı" (Distinguished Research Fellowship) programına da dahil oldu.