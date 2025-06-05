Procter & Gamble 7 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Procter & Gamble 7 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak
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ABD'li tüketim malları şirketi Procter & Gamble, iki yıl içinde 7 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Şirketin yeniden yapılandırma programının toplam maliyetinin 1,6 milyar dolar olması bekleniyor.

ABD'li tüketim malları şirketi Procter & Gamble'ın (P&G) yeniden yapılandırma kapsamında gelecek iki yıl içinde 7 bin kişiyi işten çıkaracağı bildirildi.

P&G yöneticilerinin Paris'te düzenlenen Deutsche Bank Tüketici Konferansı'nda yaptıkları sunumda ve P&G tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, şirketin 2 yıllık yeniden yapılandırma programı başlattığı belirtildi.

Açıklamada, yapılandırma kapsamında şirketin mevcut üretim dışı iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen, yaklaşık 7 bin pozisyonda işten çıkarmaya gidilmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD'li şirket, yeniden yapılandırmanın 2 yıl boyunca 1,6 milyar dolara yakın masrafa yol açmasını bekliyor.

Haziran 2024 itibarıyla Procter & Gamble, dünya genelinde 108 bin kişiyi istihdam ediyordu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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