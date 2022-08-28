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Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada 650 bin sterline satıldı

Ekonomi Haberleri

Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil, İngiltere'de bir müzayede rekor fiyata satıldı. Siyah Ford Escort RS Turbo araç, 650 bin sterline (yaklaşık 14 milyon TL) satıldı.

Galler Prensesi Diana'nın 1985-1988'de kullandığı siyah Ford Escort RS Turbo otomobili, açık artırmada 650 bin sterline alıcı buldu.

Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada 650 bin sterline satıldı

ALICI İNGİLTERE'DEN

Silverstone Müzayede Evi'nin satışa sunduğu araç, İngiltere merkezli bir alıcı tarafından satın alındı. Prenses Diana'nın kullandığı başka bir Ford model araç da Haziran 2021'de açık artırmada 52 bin sterline satılmıştı.

Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada 650 bin sterline satıldı

1997'DE TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada 650 bin sterline satıldı

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Ekonomi

Diana Spencer England Ford Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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