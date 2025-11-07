Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Memurlar ve memur emeklilerinin ocak ayı zam oranı netleşmeye başladı. Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak verilecek enflasyon farkı için Merkez Bankası'nın son tahmini yeni oranları ortaya koydu.

ENFLASYON FARKI YÜZDE 5'İ AŞTI

Memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. TÜİK verilerine göre Temmuz-Ekim dönemi enflasyonu yüzde 10,25 olarak açıklandı. Böylece memurların 4 aylık dönemde yüzde 5'lik farkı aştığı kesinleşti. Bu farkla birlikte ocak zammı şimdiden yüzde 16,55'e ulaştı.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ İPUCU

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığı olarak açıkladı.

Bu oranlara göre;

Yıl sonu enflasyonu yüzde 31 olursa, memurların fark oranı yüzde 6,93, toplam zam oranı yüzde 18,7,

Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olursa, fark oranı yüzde 8,56, toplam zam oranı yüzde 20,5 olacak.

MEMUR MAAŞLARINDA YENİ TABAN

Zam oranının yüzde 18,7 ila 20,5 arasında gerçekleşmesi durumunda, en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 947 - 61 bin 856 liraya çıkacak.

MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR

Şube Müdürü (1/4): 76.659 TL → %18,7 zamla 91.994 TL, %20,5 zamla 93.374 TL

Memur (Üniversite Mezunu 9/1): 52.617 TL → %18,7 zamla 63.456 TL, %20,5 zamla 64.403 TL

(Üniversite Mezunu 9/1): 52.617 TL → %18,7 zamla 63.456 TL, %20,5 zamla 64.403 TL Uzman Öğretmen (1/4): 67.766 TL → %18,7 zamla 81.438 TL, %20,5 zamla 82.658 TL

Öğretmen (1/4): 61.146 TL → %18,7 zamla 73.580 TL, %20,5 zamla 74.681 TL

Başkomiser (3/1): 74.490 TL → %18,7 zamla 89.420 TL, %20,5 zamla 90.760 TL

Polis Memuru (8/1): 68.084 TL → %18,7 zamla 81.816 TL, %20,5 zamla 83.041 TL

Uzman Doktor (1/4): 126.119 TL → %18,7 zamla 150.703 TL, %20,5 zamla 152.973 TL

GÖZLER 3 OCAK'A ÇEVRİLDİ

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verisini 3 Ocak 2026'da açıklamasıyla netleşecek.