Poliport ve Kocaeli Üniversitesi Arasında Eğitim İşbirliği

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Polisan Holding bünyesindeki Poliport, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi akademik heyetini ağırladı. Görüşmede üniversite-sanayi işbirlikleri üzerine fikirlere yer verildi.

Polisan Holding bünyesindeki Poliport, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi akademik heyetini ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, görüşmede, üniversite-sanayi işbirlikleri çerçevesinde karşılıklı beklentiler ve potansiyel projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Poliport Genel Müdürü Selçuk Denizhan, sektörle ilişkili alanlarda eğitim gören öğrencilere çeşitli imkanlar sunmaya çalıştıklarını belirterek, normal staj dönemlerinin yanı sıra uzun dönem stajlar, fabrika ziyaretleri ve mentörlük odaklı buluşmaların, sundukları imkanlar arasında yer aldığını kaydetti.

En önemli noktanın, yetenekli gençlerin eğitim süreçlerine katkıda bulunmak ve gelişimlerine destek vermek olduğunu aktaran Denizhan, şunları söyledi:

"Bu bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Akademik bilgi birikiminin sanayinin pratik ihtiyaçlarıyla buluştuğu işbirlikleri, bilgi ve teknoloji transferi, inovasyon ve ekonomik kalkınma açısından kritik rol oynuyor. Biz de Poliport olarak, hem üniversitelerimizin hem de bu kurumlarda eğitim alan istekli gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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