Polatlı Ticaret Borsası'nda İlk Mahsul Arpa 6 Liradan Satıldı

Polatlı Ticaret Borsası'nda 2023 yılı hasat dönemi ilk mahsulü arpanın kilogramı 6 liradan satıldı. Borsa başkanı Yahya Toplu'nun yönettiği açık artırma işleminde, ilçenin Yeniköseler Mahallesi çiftçilerinden Mehmet Çınar'ın ürettiği yılın ilk arpasının 100 kilogramı sembolik olarak 120 liradan, kalan 7 bin 700 kilogramı ise 6 liradan satışa sunuldu. Toplu, törende yaptığı konuşmada, yağışların iyi olması nedeniyle bereketli bir yıl beklediklerini söyledi.

Polatlı Ticaret Borsası'nda 2023 yılı hasat dönemi ilk mahsulü arpanın kilogramı 6 liradan satıldı.

Borsa başkanı Yahya Toplu'nun yönettiği açık artırma işleminde, ilçenin Yeniköseler Mahallesi çiftçilerinden Mehmet Çınar'ın ürettiği yılın ilk arpasının 100 kilogramı sembolik olarak 120 liradan, kalan 7 bin 700 kilogramı ise 6 liradan satışa sunuldu.

Toplu, törende yaptığı konuşmada, yağışların iyi olması nedeniyle bereketli bir yıl beklediklerini söyledi.

Tüccarın elinde geçen sezondan kalma hububat olduğunu aktaran Toplu, dünya fiyatlarının ciddi anlamda düştüğünü, yüksek rekolte beklediklerini belirterek çiftçinin arz talep dengesini gözetmesini istedi.

Üretici Mehmet Çınar ise yağışların iyi olması nedeniyle verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirterek, "Kıraç nadas araziden dekara 350 kilogram verim aldım. Allah'a şükürler olsun. Allah bütün çiftçilerimize, alın terini kaldırıp hayırlısıyla yemelerini nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Törende, borsa başkanı Toplu, çiftçi Çınar'a altın hediye etti.