Polat Group Redüktör, TURQUALITY Ana Programı'na Dahil Oldu

Güç aktarım sistemleri alanında Türkiye'nin öncü üreticilerinden biri olan Polat Group Redüktör, markalaşma, kurumsal gelişim ve sürdürülebilir büyüme kriterlerini başarıyla karşılayarak, dünyadaki tek devlet destekli markalaşma programı olma özelliğini taşıyan ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen TURQUALITY Ana Programı'na dahil oldu.

2021 yılında TURQUALITY Marka Programı'na kabul edilen Polat Group Redüktör, bu yıl bir üst seviyeye geçerek Ana Program kapsamına dahil olmaya hak kazandı.

Polat Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Polat, konuya ilişkin değerlendirmesinde; "TURQUALITY Ana Programı'na geçişimiz, Polat Group Redüktör'ün teknoloji, inovasyon ve kalite odaklı üretim anlayışının yanı sıra, insan kaynağını merkeze alan kurum kültürünün de bir yansımasıdır. Bu başarı, uzun soluklu bir ekip çalışmasının ve sürekli gelişim anlayışımızın sonucudur. Önümüzdeki dönemde de mühendislik gücümüzü, insan kaynağımızı ve global vizyonumuzu birlikte büyütmeye devam edeceğiz." Dedi.

80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Polat Group Redüktör, Türk sanayisinin global pazarlardaki güçlü temsilcilerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. - AYDIN