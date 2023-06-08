Piyasaların ateşi sönmüyor! Dolar ve euro güne rekor tazeleyerek başladı

Seçimlerin ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 23,40, euro ise 25,50 liranın üzerine çıkarak yeni tarihi zirvelerini gördü. Doların TL karşısındaki seçim sonrası yükselişi yüzde 17'yi buldu. Öte yandan son günlerde rekor üstüne rekor kıran gram altın ise saat 09.00 itibarıyla 1460,58 seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalarda seçimlerin ardından başlayan yükseliş bugüne de taşındı. Dolar/TL sabah saatlerinde 23,40 seviyelerinin üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

SEÇİMDEN SONRA YÜZDE 17,2'LİK YÜKSELİŞ

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce 19,96 seviyelerinden seyreden dolar, bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasından beri yüzde 17,2'lik bir yükseliş yaşamış oldu.

EURO/TL REKORUNU TAZELEDİ

Güne 25,50 seviyelerinin üzerine çıkarak başlayan euro/TL de rekorunu tazeledi. Öte yandan gram altın da saat 09.00 itibarıyla 1460,58 seviyelerinden işlem görüyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.