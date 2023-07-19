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Piyasaların ateşi düşmüyor! Dolar, euro ve gram altın rekor seviyelerde

Ekonomi Haberleri

Piyasalar yarın açıklanacak faiz kararına odaklanmışken gram altın 1.713 liradan işlem görüyor. Dolar güne 26.93 lira seviyelerinden başlarken euro ise 30.25 TL'den satılıyor.

Döviz kuru Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararı öncesi rekor seviyelerde seyrediyor. Euro dün 30.42 TL ile rekor seviyeyi görürken yeni güne 30.25 TL'den başladı. Dolar ise dün 29.66 TL ile rekor seviyeyi görürken, bugün 26.93 lira seviyelerinde. Gram altınsa 1.713 lirayı gördü.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Dolar Cumhurbaşkanlığı seçiminden beri Türk Lirası karşısında yüzde 34 değer kazanırken, Euro ise yüzde 41 değer kazandı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası( TCMB), yarın politika faiz kararını açıklayacak. Başkan Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık yaptığı ilk toplantıda politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti. TCMB, önden yüklemeli faiz artışı yerine yavaş sıkılaştırmayı tercih ettiğini söyledi. Yarın açıklanacak faiz öncesi ise Hem Reuters hem de Anadolu Ajansı'nın anketlerine katılan ekonomistler faiz artışına kesin gözüyle bakıyor. Ancak ekonomistler daha çok "ne kadar çok faiz artışı" yapılacağına odaklandı. Her iki ankette de ortalama beklenti 500 baz puan oldu. Bu da politika faizinin yüzde 20'ye artırılacağını ifade ediyor.

KÖRFEZ TURUNUN KAZANIMLARI İZLENECEK

ABD'li dev yatırım bankası politikalardaki belirsizlik nedeniyle faiz artışı konusunda tahmin yapmayacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük körfez turuna dün başladı. Erdoğan, dün Suudi Arabistan ile bir çok işbirliği anlaşmasını imzaladı. Körfez turunun 25 milyar dolarlık yatırım ile sonuçlanması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmek için körfez turuna katıldı. Bakan Mehmet Şimşek, G20'ye katılmadan önce kamuda tasarruf genelgesini yayınlamıştı. Ekonomistler, akaryakıta yapılan ÖTV artışının enflasyonu keskin bir şekilde yükselteceğini söylüyor.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Emrah Tosunoğlu:

Faiz artışı ile dolar iyicene fırlayacak 28 TL,yi geçecek olan yine vatandaşa Fakir fukaraya garip gurabaya olacak yoksulluk ve açlık iyicene fırlayacak yeni zamlar gelicek zenginde bankadaki tonla parasının faizini yiyecek kur farkı diyerekten bu şekilde yaşamayı herkes tercih etti

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sade vatandaş:

hedef saptırıp chpyle imamoğluyla kılıçtaroğluyla mansur yavaşla uğraşacağınıza ekonomiye piyasaya döviz altın fiyatlarına bakın ne olmuş kimin eseri bu piyasa alev almış yanıyor hedef saptırmak için chpyle uğraşıyorlar

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Çınar Saraç:

Yarın dolar 28 Euro ise 32 tl

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