Piyasaları sarsan iddia: Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılıyor

Sabancı Holding'in CarrefourSA mağazalarını satmak için A101 ve Anpagross ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Buna göre süpermarketlerin A101'e, hipermarketlerin ise Anpagross'a devredilmesi planlanırken, mini marketlerin satış kapsamı dışında tutulacağı öne sürüldü. Haber sonrası CarrefourSA ve Sabancı Holding hisseleri yükselişe geçti.

Sabancı Holding'in (SAHOL), perakende sektöründeki iştiraki Carrefoursa'nın (CRFSA) mağazalarını satmak üzere A101 ve Anpagross ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Sektörün güvenilir kaynaklarından Merger Market'te yer alan habere göre, söz konusu görüşmeler CarrefourSA bünyesindeki mini marketleri kapsamazken, daha büyük ölçekli mağazalar için iki alıcı arasında bir paylaşım planı bulunuyor.

"HİPERMARKETLERİ ANPAGROSS DEVRALACAK"

İddiaya göre Anpagross, CarrefourSA'nın hipermarketlerini devralmaya hazırlanırken, A101'in ise süpermarket formatındaki mağazalarla ilgilendiği belirtiliyor. Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

SATIŞ İDDİALARI İLK KEZ GÜNDEME GELMİYOR

Sabancı Holding'in perakende yatırımlarına ilişkin satış iddiaları ilk kez gündeme gelmiyor. Geçtiğimiz ekim ayında, holdingin düşük net kâr marjı ve özkaynak kârlılığı nedeniyle Teknosa ve CarrefourSA'dan çıkışı değerlendirdiği öne sürülmüştü. Son gelişmeler, bu iddiaları yeniden güçlendirdi.

HABER PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Haberin ardından piyasalarda hızlı bir fiyatlama görüldü. CarrefourSA hisseleri gün içinde yüzde 9'un üzerinde prim yaptıktan sonra saat 10.47 itibarıyla yüzde 8,18 artışla 131 TL seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Sabancı Holding hisseleri de yüzde 2,37 yükselişle 86,45 TL'den alıcı buldu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRealist:

carrefour ve migros genelde elit sosyalistlere hitap ediyor..Zaten onların semtlerinde şubeleri var.. Çok pahalı..

Haber YorumlarıGültekin Okfidan:

A101 de çalışanlarının haklarını yemeğe devam ediyor yüksek çalışma saatleri mesai yok herkes her işi yapıyor , en kurumsalı aralarında Migros çalışanın hakkını veriyor kısmen de olsa :)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Zengin ucuz aliyor gidenler makarnaci tayfa

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

