Piyasalardan seçim sonuçlarına ilk tepki! Dolar haftaya 20 TL'nin üzerinde başladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırken, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla dolar piyasalarda ilk işlemlere 20 TL'nin üzerinde başladı. Dolar/TL, saat 09.00 itibarıyla 20,0220, euro ise 21,5183 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ilk işlemlere 1250 TL'den başlarken, şu sıralarda ciddi bir artışla 1254TL'de alıcı buluyor.

Dün yapılan ve kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.

20 TL SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Seçim sonuçlarının ardından, dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda ilk işlemlere 20 TL seviyesinin üzerinde başladı. Dolar, en yüksek 20,1630 TL'yi, en düşük 19,9310 TL'yi görürken; saat 09.00 itibarıyla 20,0220 TL'de işlem görüyor. Kur, cuma günü 19,96 TL seviyelerinden kapanmıştı.

EURO 21,50 LİRANIN ÜZERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Euro/TL ise, ilk tepki olarak 21,4168 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,85 kazançla 21,50 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ilk işlemlere 1250 TL'den başlarken, şu sıralarda yüzde 0,12 artışla 1250 TL'de alıcı buluyor.

GÖZLER İZLENECEK POLİTİKALARA ÇEVRİLDİ

Ekonomim.com'da yer alan habere göre, analistler, dolarda yükseliş potansiyelinin devam ettiğini ve alınacak aksiyonların kurun seyrinde belirleyici olacağını kaydetti. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalarda gözler, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara çevrildi. Uzmanlar, bu yöndeki haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.