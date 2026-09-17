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Piyasalarda gün sonu

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- Gün içinde en düşük 12.912,55 puanı, en yüksek 13.580,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamladı Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 milyon 821 bin 700 lira oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 387,19 puan artarak 13.509,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 173,74 puan ve yüzde 1,32 azalışla 12.948,83 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.912,55 puanı, en yüksek 13.580,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 653,75 puan ve yüzde 4,16 artışla 16.369,79 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,92, hizmetler endeksi yüzde 1,32, mali endeks yüzde 1,02 ve sanayi endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 36'sı geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, SASA Polyester, ASELSAN ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 357 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 357 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 6 milyon 821 bin 700 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,57, bileşik getirisi yüzde 41,10 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,5533, satışta 48,7479 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,5439, satışta 48,7384 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1485, sterlin/dolar paritesi 1,3538 ve dolar/yen paritesi 155,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,1 azalışla 103,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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