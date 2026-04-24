Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 73,58 puan artarak 14.409,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,20 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.340,70 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.212,29 puanı, en yüksek 14.409,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazanarak 14.409,07 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 77,77 puan ve yüzde 0,47 artışla 16.535,86 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,23, hizmetler endeksi yüzde 0,19, mali endeks yüzde 0,04 değer kazanırken teknoloji endeksi ise yüzde 0,70 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 35'i geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ, Astor Enerji ile Tüpraş, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 720 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 720 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 797 bin 300 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,82, bileşik getirisi yüzde 40,21 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,8227, satışta 45,0023 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,7818, satışta 44,9612 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1705, sterlin/dolar paritesi 1,3499 ve dolar/yen paritesi 159,519 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 düşüşle 99,988 dolardan işlem görüyor.