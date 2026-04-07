Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 190,75 puan azalarak 12.921,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,87 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.108,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.876,31 puanı, en yüksek 13.179,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kaybederek 12.921,56 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 211,33 puan ve yüzde 1,41 azalışla 14.759,58 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 1,62 ve mali endeks yüzde 2,06 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 83'ü geriledi 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 641 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 641 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 740 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4943, satışta 44,6726 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4774, satışta 44,6556 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1569, sterlin/dolar paritesi 1,3243 ve dolar/yen paritesi 159,996 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 108,1 dolardan işlem görüyor.