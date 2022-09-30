Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 33,10 puan artarak 3.179,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,43 puan ve yüzde 0,14 kazanımla 3.151,32 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.129,74, en yüksek 3.180,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 artışla 3.457,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 2,06 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,13 puan ve yüzde 0,50 yükselişle 3.457,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN ve Alarko Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.670,95 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.00 itibarıyla 1.670,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 kazanımla 1 milyon 2 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5057 lira, satışta 18,5799 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,4908 lira, satışta 18,5649 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 19.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9787, sterlin/dolar paritesi 1,1131, dolar/yen paritesi de 144,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,45 düşüşle 86,01 dolardan işlem görüyor.???????