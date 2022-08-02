Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,73 puan azalarak 2.647,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,68 puan ve yüzde 0,21 değer kazancıyla 2.662,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.639,05, en yüksek 2.681,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 2.647,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,55 puan ve yüzde 0,05 düşüşle 2.832,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Şişecam, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.779,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.779,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,5 kazanımla 1 milyon 28 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9201 lira, satışta 17,9920 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9129 lira, satışta 17,9846 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,42'den, bileşik getirisi de yüzde 22,57'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0200, sterlin/dolar paritesi 1,2212, dolar/yen paritesi de 131,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,50 yükselişle 100,20 dolardan işlem görüyor.