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BIST 100 ilk yarıda yüzde 1,10 yükseldi

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- İstanbul serbest piyasada dolar 47,9400 liradan, avro 55,6850 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 değer kazanarak 14.283,22 puana yükseldi.

Dün günü 14.127,98 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 24,34 puan ve yüzde 0,17 azalışla 14.103,63 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 155,24 puan ve yüzde 1,10 artışla 14.283,22 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.071,55, en yüksek 14.290,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,11, sanayi endeksi yüzde 1,10, mali endeks yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükselirken 22'si düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Akbank, Tüpraş, Astor Enerji ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 363 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,35, bileşik getirisi yüzde 40,84 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,9400 liradan, avro 55,6850 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 363 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 artışla 92 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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