Piyasalar altın fiyatlarında yaşanan yüzde 3'lük düşüşü konuşuyor

Piyasalar altın fiyatlarında son bir haftada yaşanan yüzde 3'lük düşüşü konuşuyor. Güvenli liman altın, değer kaybını dördüncü güne taşıdı. 2025'te ardı ardına rekorlara imza atan altın fiyatlarındaki düzeltme hareketi olarak adlandırılan bu düşüş, yatırımcıları ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi söylemleri altını yükseltirken ABD'deki ekonomik verilerin bozulmaya başlaması bu yükselişi körükledi. Ticaret savaşlarının kızışması ve merkez bankalarının dev alımlar gerçekleştirmesi kıymetli maden fiyatlarını haftalar süren yükseliş eğilimine soktu.

BALİNALAR NAKİTE DÖNDÜ

Yatırım çevrelerinde balinalar olarak adlandırılan yüksek sermayeli kişi ve kurumlar, rekor yapan altında kâr satışlarına yöneldi. Peş peşe gelen satışlar kıymetli madende ibrenin tersine dönmesine neden oldu. Bugün itibariyle düşüş dördüncü güne taşındı. İşte son gelişmeler ışığında güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 3366 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3354 lira, en yüksek de 3388 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3363 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın güne 2873 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2857 dolar, en yüksek de 2885 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2863 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 3373 liradan alınırken 3422 liradan satılıyor.

NOT: Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.