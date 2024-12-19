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Piyasada bozuk para fırsatçılığı

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1 TL'nin üretim maliyeti 3 TL'yi geçti. Hal böyle olunca fırsatçılara da adeta gün doğdu. Piyasada 1 TL neredeyse tükenme noktasına geldi. Fırsatçılar, 1 TL'leri toplayarak hurdacılara satıp haksız kazanç elde etmeye başladı. 1 TL maliyetiyle gündemdeki yerini korurken, 25 kuruşun maliyeti 1.86 TL, 50 kuruşun maliyeti de 2,63 TL'ye ulaştı.

Döviz fiyatlarındaki sınırlı yükseliş, metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. Bozuk paraların üretim maliyetleri, maddi değerlerini aştı. 1 TL'lik madeni paranın maliyeti 3 TL'yi geçti. Yaşanan maliyet artışı sonrası 10 TL'lik bir ekmek 3 tane 1 lirayla alınamazken, 3 tane 1 TL'nin maliyetiyle 10 TL'lik bir ekmek almak artık mümkün hale geldi.

MADENİ PARALARIN ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI

Darphane, maliyeti düşürmek için gramajı düşürmüştü. Madeni para üretilirken kullanılan çinko, bakır ve nikelin oranları düşürüldü ve üretimde tasarruf sağlandı ama alaşımların değeri artınca yine astarı yüzünden pahalıya geldi.

HURDACILARA SATIYORLAR

Show Haber'de yer alan habere göre piyasada madeni para bulmak zorlaştı. 1 TL'nin maddi değerinin 3 TL'yi aşması sonrası fırsatçılara da adeta gün doğdu. Piyasaya çıkar çıkmaz 1 TL'leri toplayıp hurdacılara satan fırsatçılar çoğaldı.

25 VE 50 KURUŞUN MALİYETİ ARTTI

Diğer madeni paralarda da benzer durumlar oluştu. 25 kuruşun maliyeti 1.86 TL, 50 kuruşun maliyeti 2,63 TL'ye geliyor. Yani onların da maliyetleri alım gücünden fazla hale geldi.

Piyasada bozuk para fırsatçılığı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYakup Başaran:

Yazık memleket..Bu durumdan utanan bar var mı.?

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Haber Yorumlarımhmt Asln:

1 kuruşun 10 kuruşun 25 kuruşun ne işi var piyasada.bu işlerde bile 1 kişinin ağzına bakılırsa olacağı bu

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Metal 5 ve 10 TL çıkarılmalı. Diğer tüm metal paralar tedavülden kaldırılmalı. Kağıt 500 ve 1000 TL çıkarılmalı. Yada yine yine sıfırlar atılmalı.

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Mntıklı

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

seksenli doksanlı yıllardada bu olmuştu para aleminyumdan basılmaya başlamıştı

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Haber YorumlarıZekeriya Arslan:

en değerli paramiz 1 tl dolar karşısında 0.1 dolar ediyor.....1 dolar 11(demir 1 lira) yazıklar olsun yapanların aaaa bayramını kutlarım......

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Haber YorumlarıSoner Tekin:

bu paraları satanlara alanlara ciddi habis ve para cezası gelmesi gerekiyor ama nerede zaten bitirmeye oynuyolar

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

bune yaaa bunudamı gördük

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