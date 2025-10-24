"Piyasa dolandırıcılığı" iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı
SPK, Avrupa Yatırım Holding hisselerinde yapılan işlemlerle ilgili yürüttüğü incelemeler sonucunda aralarında ünlü sihirbaz Aref Ghafouri'nin de bulunduğu 16 kişi hakkında "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. SPK, ayrıca aynı kişiler için borsalarda işlem yasağı uygulanması kararı aldı.
- Sermaye Piyasası Kurulu, Avrupa Yatırım Holding hissesinde bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı iddiasıyla 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
- Sermaye Piyasası Kurulu, 16 kişi hakkında işlem yasağı kararı aldı.
- Söz konusu 16 kişi arasında sihirbaz Aref Ghafouri de yer alıyor.
- Sermaye Piyasası Kurulu, ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan yayınların içeriğinin çıkarılması veya erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirimde bulunulmasına karar verdi.
- Aref Ghafouri'ye daha önce de benzer yasaklar uygulanmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Avrupa Yatırım Holding (AVHOL) hissesinde yapılan işlemlerle ilgili olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ünlenen sihirbaz Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında suç duyurusu ve işlem yasağı getirme kararı aldı.
SUÇ DUYURUSU VE İŞLEM YASAĞI
SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya hesaplarından Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasına yönelik yapılan paylaşımlarda ve AVHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı SPKn'nun 107/2 maddesinde tanımlanan bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan ve bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/2 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."
Açıklamanın devamında yine aynı kişiler hakkında, "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/3 maddesi uyarınca, SPKn'nun 107/2 maddesindeki fiillerin gerçekleştirildiğine yönelik tespitler kapsamında, ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.
ARALARINDA SİHİRBAZ AREF DE VAR
AVHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunulan kişiler şöyle:
- Alper ATALAY
- Aref GHAFOURI
- Bedri ERDOĞAN
- Cemal ÇETİNKAYA
- Emre KIZILIRMAK
- Eren ÇAYIR
- Erol DEMİR
- Furkan KOÇAK
- İlker İLHAN
- Mehmet YILMAZ
- Muhammet ERDOĞAN
- Murat AĞCABAĞ
- Murat GÜLER
- Onur YILMAZ
- Osman ÖZSOY
- Talha ERDİNÇ ŞAHİN
AREF'E DAHA ÖNCE DE YASAK GELMİŞTİ
Sihirbaz Aref Ghafouri'ye daha önceden de yasak gelmiş ve hakkında işlem uygulanmıştı.