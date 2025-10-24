'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Avrupa Yatırım Holding (AVHOL) hissesinde yapılan işlemlerle ilgili olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ünlenen sihirbaz Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında suç duyurusu ve işlem yasağı getirme kararı aldı.

SUÇ DUYURUSU VE İŞLEM YASAĞI

SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya hesaplarından Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasına yönelik yapılan paylaşımlarda ve AVHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı SPKn'nun 107/2 maddesinde tanımlanan bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan ve bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/2 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."

Açıklamanın devamında yine aynı kişiler hakkında, "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/3 maddesi uyarınca, SPKn'nun 107/2 maddesindeki fiillerin gerçekleştirildiğine yönelik tespitler kapsamında, ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.

ARALARINDA SİHİRBAZ AREF DE VAR

AVHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunulan kişiler şöyle:

Alper ATALAY

Aref GHAFOURI

Bedri ERDOĞAN

Cemal ÇETİNKAYA

Emre KIZILIRMAK

Eren ÇAYIR

Erol DEMİR

Furkan KOÇAK

İlker İLHAN

Mehmet YILMAZ

Muhammet ERDOĞAN

Murat AĞCABAĞ

Murat GÜLER

Onur YILMAZ

Osman ÖZSOY

Talha ERDİNÇ ŞAHİN

AREF'E DAHA ÖNCE DE YASAK GELMİŞTİ

Sihirbaz Aref Ghafouri'ye daha önceden de yasak gelmiş ve hakkında işlem uygulanmıştı.