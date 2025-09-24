Haberler

PioCreat, 2025 Moskova Diş Hekimliği Fuarı'nda Yeni 3D Yazıcısını Tanıttı

PioCreat, 22-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2025 Moskova Diş Hekimliği Fuarı'nda PioNext Mini Dental 3D yazıcısını tanıttı. Etkinlikte, diş hekimlerine yönelik yenilikçi dijital çözümler sunmayı amaçlayan firma, katılımcılara yazıcının performansını deneyimleme fırsatı da sundu.

22-25 Eylül tarihleri arasında Crocus-Expo IEC'de düzenlenen 2025 Moskova Diş Hekimliği Fuarı (DENTAL EXPO), dijital diş hekimliği alanında dünyanın önde gelen oyuncularını bir araya getirdi. Etkinlikte ilk kez yer alan PioCreat, PioNext Mini Dental 3D yazıcısının yanı sıra diğer gelişmiş modellerini de sergiledi.

Profesyonel bir 3D baskı çözümleri sağlayıcısı olan PioCreat, kliniklerin, laboratuvarların ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, dişçilik sektöründe yenilikçi ve güvenilir performans konusunda faaliyet gösteriyor. Yeni piyasaya sürülen PioNext Mini Dental 3D Yazıcı ile diş hekimlerine kompakt ve entegrasyonu kolay dijital araçlar sunulması hedefleniyor.

Ziyaretçiler, diğer gelişmiş modellerin yanı sıra PioNext Mini'yi canlı olarak deneyimledi. Katılımcılar gerçek zamanlı baskı sonuçlarını gözlemledi, yazılım işlevlerini inceledi ve teknik uzmanlarla görüşme fırsatı elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
