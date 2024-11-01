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Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye Operasyonlarını Satın Aldı

Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye Operasyonlarını Satın Aldı
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Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma sürecini tamamladığını duyurdu. CEO Mehmet Abbasoğlu, süreçten memnuniyet duyduklarını ifade etti ve sürdürülebilir kalkınma için yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma sürecini tamamladığını duyurdu.

Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma sürecini tamamladı. İşlem kapanışıyla birlikte bp'nin BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri A.Ş.'deki hisseleri ile ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları Petrol Ofisi Grubu'na devredildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu yeni dönem için heyecanlı olduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek ve Türkiye'nin enerji geçişindeki hedeflerine hizmet edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz. Toplam deneyimin iki asra yaklaştığı eşsiz bir ekosisteme erişiyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımlar yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarının Petrol Ofisi Grubu'na satışının hisse alım sözleşmesi 14 Kasım 2023'te imzalanmış, Rekabet Kurumu onayı da 12 Eylül 2024'te verilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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