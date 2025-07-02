Petrol Ofisi, 2024 Yılında Yurt İçi Akaryakıt Satışlarında Liderliğini Sürdürüyor

Petrol Ofisi, 2024 Yılında Yurt İçi Akaryakıt Satışlarında Liderliğini Sürdürüyor
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2024 yılında yurt içi akaryakıt satışları 32,7 milyon tona ulaşırken, Petrol Ofisi Grubu 7 milyon tonluk satış ve %21,43 pazar payı ile liderliğini korudu.

Türkiye'deki yurt içi akaryakıt satışları 2024 yılında 32,7 milyon tona yükselirken, Petrol Ofisi Grubu, yurt içi toplam satışlarda 2024 yılını da zirvede kapattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası 2024 Yılı Sektör Raporu'nu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre, 2024 yılında toplam yurt içi akaryakıt satışları bir önceki yıla göre yüzde 2,68 artarak 32,7 milyon tona yükseldi. Petrol Ofisi Grubu ise 2024 yılındaki 7 milyon tonluk yurt içi satış miktarı ve yüzde 21,43'lük pazar payı ile liderliğini üst üste 17'nci yıla taşıdığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "Lider kalmanın lider olmaktan daha zor olduğu bir konjonktürde bu performansı kaydetmekten ötürü gururluyuz. Türkiye genelindeki 2 bin 700'ü aşkın istasyonumuz, havacılık ve denizcilik alanlarındaki yenilikçi operasyonlarımız, ekosistem anlayışı üzerine kurulu yapılanmamız ve ayrıştırıcı önceliğimiz olan terminal ve depolama yatırımlarımızla, gelenekselleşen liderliğimizi çeyrek asra taşımak en önemli hedefimiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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