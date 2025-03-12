Petrol fiyatlarının yükselmesiyle akaryakıta zam beklentisi arttı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle brent ptrol fiyatlarındaki değişimler akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor.

Brent petrol fiyatının geçen hafta, uzun sürenin ardından ilk kez 70 doların altına gerilemesiyle akaryakıtta ardı ardına indirim haberleri gelmişti. 4 Mart'ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 7 Mart'ta benzinde 2 lira 6 kuruşluk ek bir indirim daha gerçekleşti. Ayrıca, 8 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.

BRENT PETROL YENİDEN 70 DOLARIN ÜSTÜNDE

Brent petrol bugüne 70 dolar üstünden başladıysa da şu sıralar 69,95 dolara kadar geri çekildi. Bu rakamların akaryakıtta bir değişime neden olması pek mümkün gözükmese de piyasalar, Commerzbank'tan gelen son yoruma odaklandı.

COMMERZBANK PETROLDE YÜKSELİŞ BEKLİYOR

Commerzbank, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının etkisinin liderliğinde azalacak petrol arzıyla birlikte ikinci çeyrekten sonra petrol fiyatında yükseliş bekliyor. Commerzbank petrol fiyatlarında artış bekliyor. Brent petrolün yılın ilk çetyreğinde 70 dolar, ikinci çeyrekte 75 dolar olacağı öngörüldü. Bankanın bu yorumu yurt içinde de akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağı beklentisine neden oldu.

12 Mart 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 43.41 TL/LT

Motorin 45.36 TL/LT

LPG 27.59 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 43.26 TL/LT

Motorin 45.24 TL/LT

LPG 26.99 TL/LT

ANKARA

Benzin 43.96 TL/LT

Motorin 46.09 TL/LT

LPG 27.49 TL/LT

İZMİR

Benzin 44.33 TL/LT

Motorin 46.46 TL/LT

LPG 27.34 TL/LT