Penta Teknoloji’nin İlk Yarı Karı 60,9 Milyon Lira

Penta Teknoloji, yılın ilk yarısında 60,9 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Penta Teknoloji 2025'in ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemdeki konsolide cirosu yüzde 30 artışla 14 milyar liraya, brüt karı ise yüzde 30 artarak 994,4 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde 166,6 milyon lira vergi öncesi kar elde eden şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 19 artışla 499 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin FAVÖK marjı yüzde 3,6, net karı ise 60,9 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin 35. kuruluş yılını kutladığı 2025'in ilk yarısında istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Erünsal, Türkiye'de herkesin en iyi teknolojiye kolayca erişebilmesi vizyonu doğrultusunda 35 yıldır kararlılıkla yol aldıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilikçi projelerimiz, geniş ürün ve hizmet ağımız, güçlü iş ortaklıklarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. 2025'in ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kaydettiğimiz güçlü büyüme, sağlam iş modelimizin ve stratejik odağımızın bir sonucudur. Bu başarının arkasında yalnızca finansal veriler değil, aynı zamanda her geçen gün gelişen dijital altyapımız, müşteri odaklı hizmet yaklaşımımız ve yüksek operasyonel kabiliyetimiz bulunuyor."

Erünsal, yılın ilk yarısında pazarlama alanında farklı segmentlere yönelik satış ve kanal stratejileriyle sektörde fark oluşturduklarını belirterek, tüm süreçlerinde uçtan uca dijitalleşmeye, veri temelli karar alma mekanizmalarına ve yapay zeka uygulamalarına öncelik verdiklerini kaydetti.

Satıştan tedarik zincirine, müşteri deneyiminden finansal süreçlere kadar tüm iş akışlarına akıllı teknolojileri entegre ettiklerini belirten Erünsal, bu sayede operasyonel verimliliği artırdıklarını ve stratejik yetkinliklerini yeniden tanımladıklarını ifade etti.

Erünsal, "Önümüzdeki dönemde de güçlü lojistik altyapımız, yetkin insan kaynağımız, yenilikçi bakış açımız ve geniş ürün portföyümüzle teknoloji dağıtımı alanında öncü rolümüzü pekiştirmeye ve sektörü ileri taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.