Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pegasus, şirket içi destek sistemlerinde tespit edilen güvenlik açığını giderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pegasus Hava Yolları, şirket içi destek sistemlerinde tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini bildirdi. Yetkililer, bu sistemlerin kritik operasyonel sistemler arasında yer almadığını ve misafir veri tabanlarının burada bulunmadığını aktardı.

Pegasus Hava Yolları, şirket içi destek süreçlerinde kullanılan sistemlerde tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini bildirdi.

Pegasus Hava Yolları yetkilileri, AA muhabirinin soruları üzerine, basında ve sosyal medyada şirketin bilgi sistemlerine ilişkin yer alan iddialara açıklık getirdi.

Yetkililer, şirket içi destek süreçlerinde kullandıkları sistemlere bağlı olarak tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini belirtti.

Söz konusu sistemlerin şirket içi uygulama geliştirme çalışmalarına hizmet ettiğini ancak kritik operasyonel sistemlerin arasında bulunmadığını vurgulayan yetkililer, misafir veri tabanlarının bu sistemlerde yer almadığını ve söz konusu sistemlerin uçuş operasyonlarının yürütülmesinde kullanılmadığını aktardı.

Yetkililer, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması konularındaki çalışmaların ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve standartlar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Düğününe bir hafta kalmıştı! Aydın'da takla atan otomobildeki 24 yaşındaki Safiye hayatını kaybetti

Düğününe sadece bir hafta kalmıştı! Takla atan araçta can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu

Fon soruşturması sürüyor! 110 milyar TL'ye ulaştı
İşçilerin kaldığı konteynerde gece yarısı yangın faciası! 3'ü ağır 12 yaralı

Gece yarısı cayır cayır yandı! Canlarını zor kurtardılar
Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü

Yürekleri ağza getiren görüntü! Önündeki yol verdi, o ölüm getiriyordu
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj

Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den sürpriz mesaj
Türkiye ile İtalya arasında güvenlik iş birliği: Suç örgütleri için ortak ekip önerisi

Suç örgütlerine karşı dev adım: İki ülke güçlerini birleştiriyor!
Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı

Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna böyle uğurlandı
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız

Hezimetten sonra bu fotoğrafı paylaştı! Uyarısı da resmen tehdit