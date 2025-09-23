Pegasus Hava Yolları, YOUTH Awards 2025'te Üst Üste Üçödül Kazandı

YOUTH Awards 2025'te 200 bine yakın gencin oylarıyla yapılan değerlendirmede Pegasus Hava Yolları, iki altın ve bir bronz ödüle değer bulundu. Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, 'Gençlere En İlham Veren CEO' seçildi.

Pegasus, Youth Awards 2025'te 200 bin gencin oyu ile iki altın ve bir bronz ödüle layık görüldü. Bu yıl 29 kategoride 180 şirketin yarıştığı organizasyonda, Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk 'Gençlere En İlham Veren CEO' seçildi.

Şirket, 'En Çok Çalışılmak İstenen Ulaşım / Taşımacılık Şirketi' kategorisinde altın ödüle, 'En beğenilen İşe Alım Programı' kategorisinde ise genç yetenek programı GoYoung ile bronz ödüle layık görüldü.