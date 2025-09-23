Pegasus Hava Yolları, Youth Awards 2025'te 3 Ödül Kazandı

Youth Awards 2025'te 200 bine yakın gencin oylarıyla yapılan değerlendirmede Pegasus Hava Yolları, iki altın ve bir bronz ödül kazandı. Pegasus CEO'su Güliz Öztürk 'Gençlere En İlham Veren CEO' seçildi.

Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketlerinden Pegasus, Youth Awards 2025'te 3 ödül kazandı. Bu yıl 29 kategoride 180 şirketin yarıştığı ve 200 bine yakın gencin oy kullandığı organizasyonda, Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk 'Gençlere En İlham Veren CEO' seçildi.

Pegasus ayrıca 'En Çok Çalışılmak İstenen Ulaşım / Taşımacılık Şirketi' kategorisinde altın ödüle,

'En beğenilen İşe Alım Programı' kategorisinde ise genç yetenek programı GoYoung ile bronz ödüle layık görüldü. - İSTANBUL