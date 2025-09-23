Haberler

Pegasus Hava Yolları, Youth Awards 2025'te 3 Ödül Kazandı
Güncelleme:
Pegasus Hava Yolları, 200 bine yakın gencin oylarıyla düzenlenen Youth Awards 2025'te, Güliz Öztürk 'Gençlere En İlham Veren CEO' seçildi ve toplamda iki altın bir bronz ödül kazandı.

Youth Awards 2025'te 200 bine yakın gencin oylarıyla yapılan değerlendirmede Pegasus Hava Yolları, iki altın ve bir bronz ödül kazandı. Pegasus CEO'su Güliz Öztürk 'Gençlere En İlham Veren CEO' seçildi.

Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketlerinden Pegasus, Youth Awards 2025'te 3 ödül kazandı. Bu yıl 29 kategoride 180 şirketin yarıştığı ve 200 bine yakın gencin oy kullandığı organizasyonda, Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk 'Gençlere En İlham Veren CEO' seçildi.

Pegasus ayrıca 'En Çok Çalışılmak İstenen Ulaşım / Taşımacılık Şirketi' kategorisinde altın ödüle,

'En beğenilen İşe Alım Programı' kategorisinde ise genç yetenek programı GoYoung ile bronz ödüle layık görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
