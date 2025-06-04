Pegasus Hava Yolları'ndan Genç Kadınlara Destek Projesi

Pegasus Hava Yolları'ndan Genç Kadınlara Destek Projesi
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Pegasus Hava Yolları'nın 'Yarınlara Uçuyoruz' hibe programı, Nirengi Derneği'nin deprem bölgesinde hayata geçireceği 'Teknolojide İlk Adım-Genç Kadınlar için Dijital Dönüşüm Atölyesi' projesini destekleyecek. Proje, 18-30 yaş arası kadınların ekonomik güçlenmesini ve toplumsal hayata katılımlarını hedefliyor.

Pegasus Hava Yolları'nın, gençlerin enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiği "Yarınlara Uçuyoruz" hibe programı kapsamında, bu yıl Nirengi Derneği'nin, deprem bölgesinde hayata geçireceği 'Teknolojide İlk Adım-Genç Kadınlar için Dijital Dönüşüm Atölyesi' projesi desteklenecek.

Pegasus Hava Yolları'nın, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı'nın (STDV) yürütücülüğünde 2018 yılından beri gerçekleştirdiği "Yarınlara Uçuyoruz" projesinin yeni döneminde desteklenecek sivil toplum kuruluşu belirlendi. Türkiye genelinde 18-29 yaş arasındaki gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını desteklemeyi amaçlayan Yarınlara Uçuyoruz Projesi Hibe Programı kapsamında, bu yıl Nirengi Derneği'nin projesi desteklenmeye değer bulundu.

Dernek, bu hibe desteğiyle 'Teknolojide İlk Adım- Genç Kadınlar için Dijital Dönüşüm Atölyesi' projesini hayata geçirecek. Proje, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilde yaşayan 18-30 yaş arası kadınların ekonomik olarak güçlenmesini ve toplumsal hayata katılımlarını hedefliyor. Bu doğrultuda, Hatay Antakya Nirengi Noktası yerleşkesine komşu 12 bin kişilik üç konteyner alanında yaşayan en az 330 kadına temel bilgisayar okuryazarlığı, internet kullanımı, dijital güvenlik ve kariyer rehberliği konularında eğitim verilecek.

50 projeye destekle sosyal etki oluşturdu

Pegasus Hava Yolları, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ile gerçekleştirdiği "Yarınlara Uçuyoruz" projesi aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 50 projeye destek sağlayarak önemli bir sosyal etki oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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