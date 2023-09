Pegasus Hava Yolları, Cumhuriyet'in 100. yılında yeni reklam filmi yayınladı

Pegasus Hava Yolları, Cumhuriyet'in 100. yılında göklere taşıyacağı 100. uçağı ' Cumhuriyet'i kutlamak için hazırladığı yeni reklam filmini yayınladı.

18 yıl önce "Uçmak herkesin hakkı" diyerek yola çıkan Pegasus Hava Yolları, Cumhuriyet'in 100. yılında göklere taşıyacağı 100. uçağı ' Cumhuriyet'i kutlamak için hazırladığı yeni reklam filmini yayınladı. Cumhuriyet'in 100. yılında unutulmaz bir iz bırakma hedefiyle "Her adım geleceğe, 100'ümüz Cumhuriyet'e" sloganlıyla hazırlanan 360 derece kampanyanın ana reklam filmi, yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından 2 günlük sürede çekildi. Başarılı sanatçı Halit Ergenç'in seslendirdiği filmde, yardımcı pilot ve kabin ekibi olarak şirket çalışanları rol aldı. Şirketin kanatlarında cesaret, gücünde hürriyet olduğuna dikkat çeken filmde, şirketin kuruluşu itibarıyla Cumhuriyet değerlerini benimseyen ve bu yolda ilerleyen bir marka oluşu ve bu duruşun şirketin büyümesine etkisi vurgulanıyor. - İSTANBUL