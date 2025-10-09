Pazaryeri'nde 4 Kuşaktır Geleneği Yaşatan Boza Üretimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 4 kuşaktır geleneksel yöntemlerle boza üretimi yapan aile her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanlarını kaynatmaya başladı.

Dedelerin Yugoslavya'dan Pazaryeri'ne göç ettiğini ve çok zor şartlarda 1936'da ilçede 90 metrekare bir dükkan kiralayarak başladığı boza ve helva üretimi 89 yıldır aynı yerde aynı lezzetle devam ediyor. Ailenin 4 kuşak temsilcisi olan Murat Soydan, bozanın yalnızca nostaljik bir içecek değil, aynı zamanda doğal bir şifa kaynağı olduğunu belirterek "Boza; içerdiği b vitaminleri, doğal maya ve probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk kış günlerinde vücut direncini artırıyor, sindirime yardımcı oluyor. Biz Soydan Boza olarak 4 kuşaktır aynı tarifle, tamamen doğal ve katkısız üretim yapıyoruz. Geleneklerimizden ödün vermeden bu lezzeti yaşatmak bizim için bir gurur kaynağı. Kış mevsiminin habercisi olarak görülen boza, Pazaryeri'nde soğuk akşamlarda 'Pazarcık Helvası' ve tarçın eşliğinde sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Hem yerel halkın hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği boza, Pazaryeri'nin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak yaşatıyoruz" dedi. - BİLECİK