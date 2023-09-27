Pazarlar ve Şaphane ilçelerine doğalgaz onayı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinin Doğalgaz Dağıtım Lisansının Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylandığını duyurdu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinin Doğalgaz Dağıtım Lisansının Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylandığını duyurdu.

İl Başkanı Mustafa Önsay konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Pazarlar ve Şaphane ilçelerimizin Doğalgaz Dağıtım Lisansı Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylandı. Bu yıl içerisinde alt yapı çalışmalarına başlayacaktır. Hemşerilerimizi en kısa sürede doğalgazla buluşturacağız. Doğalgazı olmayan ilçe ve beldelerimiz için de takipçisiyiz, gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şaphane ve Pazarlar ilçelerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA