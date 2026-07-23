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Fatih Köse: "Pazardaki fiyatlar vatandaşın alım gücünün hala çok üzerinde"

Fatih Köse: 'Pazardaki fiyatlar vatandaşın alım gücünün hala çok üzerinde'
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Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, yaz mevsiminde ürün bolluğuna rağmen fiyatların vatandaşın alım gücünün üzerinde olduğunu belirtti. Üretici ve tüketicinin mevcut ekonomik şartlardan memnun olmadığını ifade eden Köse, tarım politikalarının yeniden şekillendirilmesi çağrısında bulundu.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, yaz mevsimiyle birlikte sebze ve meyvede ürün bolluğu yaşanmasına rağmen pazardaki fiyatların vatandaşın alım gücünün hala çok üzerinde olduğunu belirterek, üreticinin de tüketicinin de mevcut ekonomik şartlardan memnun olmadığını söyledi.

Pazarlarda bazı ürünlerde fiyatların geçen aylara göre gerilemesine rağmen bunun vatandaşın bütçesine yeterince yansımadığını ifade eden Köse, "Tezgahlarda ürün çeşidi arttı, fiyatlarda kısmi düşüşler yaşandı. Ancak emeklinin, asgari ücretlinin ve dar gelirli vatandaşın pazara rahatça çıkabildiğini söylemek mümkün değil. İnsanlar ihtiyaçlarını değil, bütçelerinin yettiği kadarını alabiliyor." dedi.

Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının giderek büyüdüğünü dile getiren Köse, tarım sektöründe planlama eksikliği, artan girdi maliyetleri ve aracılık sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini savundu.

Köse, "Bir tarafta emeğinin karşılığını alamayan üretici, diğer tarafta pazardan filesini dolduramayan tüketici var. Sorun yalnızca üretimde değil, ürünün tarladan sofraya ulaşıncaya kadar geçen süreçte oluşan maliyetler ve fiyat politikalarındadır. Kalıcı çözümler üretilmediği sürece ne üretici kazanacak ne de vatandaş uygun fiyata gıdaya ulaşabilecektir." ifadelerini kullandı.

Temel gıda ürünlerine erişimin herkes için mümkün olması gerektiğini vurgulayan Köse, tarım politikalarının üreticiyi destekleyen, tüketiciyi koruyan ve fiyat istikrarını sağlayan uzun vadeli bir anlayışla yeniden şekillendirilmesi çağrısında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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