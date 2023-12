PSM Ödülleri Payfix'e verildi

Bu yıl altıncısı verilen PSM Ödülleri, dün gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende elektronik para ve ödeme hizmetleri platformu Payfix'e Kadın İstihdamına Katkı PSM Özel Ödülü ve Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi kategorisinde Altın PSM ödülü verildi. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, "Bugün kendi alanımızda Türkiye'de en fazla kadın istihdamını sağlayan şirket ödülünü alacağız. Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 93'ü kadınlardan oluşuyor. Payfix bünyesinde 176 kadın personelimiz var. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak gördük" dedi.

Ödeme Sistemleri Dergisi PSM, finans ve teknoloji sekto¨ründeki inovatif projeleri o¨du¨llendirmeye devam ediyor. Bu yıl 'Cesur Yeni Dünya' ana temasıyla du¨zenlenen PSM Awards 2023'de yenilikçi proje geliştiren girişimciler ve yöneticiler ödüllendirildi. Dün Levent'teki I·s¸ Kuleleri Oditoryumu'nda yapılan to¨rende elektronik para ve ödeme hizmetleri platformu PayFix'e iki ödül verildi. PayFix Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Yazgan Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi kategorisinde Altın PSM ödülü alırken, Payfix Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Turan ise Kadın İstihdamına Katkı PSM Özel Ödülü'nü aldı.

KORK: KADIN İSTİHDAMINDAN DOLAYI BU ÖDÜLÜ ALMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUM

PSM Awards Platin Sponsorlarından BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, "Bağlı bulunduğumuz mevzuat açısından 6493 sayılı yasadan 5411 sayılı yasaya geçişin bariz etkilerini şimdiden görmeye başladık. Yeni girişimler, yeni yatırımlar var. Yurt dışından da yatırım almaya başladık. Payfix Türkiye'de kendi alanında 6493 sayılı kanuna (elektronik para ve ödeme kuruluşları kanunu) tabii bir kuruluş. Bugün kendi alanımızda Türkiye'de En Fazla Kadın İstihdamı'nı Sağlayan Şirket Ödülü'nü alacağız. Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 93'ü kadınlardan oluşuyor. Payfix bünyesinde 176 kadın personelimiz var. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak gördük. Sektörün takdir ettiği bir ödül oldu. Bu konuda mutlu ve gururluyuz, Türk kadınlarının belli bir yerde olması, finansal alanda hizmet vermeleri konusunda öncülük ettiğimiz için mutluyuz. Almış olduğumuz karar gereği holding bünyesindeki bütün gruplarımızda kadın ağırlıklı olmasına özen gösteriyoruz. Türk kadını gerçekten çok zeki ve çok çalışkan. Özellikle sosyal sorumluluk gereği kadın istihdamından dolayı bu ödülü almanın haklı gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

TURAN: YAKLAŞIK YÜZDE 85'İN ÜZERİNDE KADIN ÇALIŞANI VAR

Payfix Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Turan, "PSM Awards'tan Kadın İstihdamına Katkı Ödülü alıyoruz. Bu sene yine üçüncü kez aynı ödülü alacağız. Biz firma olarak özellikle kendi sektörümüzde finans ve teknoloji alanında kadınların da var olabilmesi, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olabilmesi adına şirketimizin kuruluşundan bu yana kadınları destekliyoruz. Şirketimizin yaklaşık yüzde 85'in üzerinde kadın çalışanı var. Bunların hepsi genç kadınlar. Biz şirket olarak kadınları eğitim anlamında da destekliyoruz. Onların daha üst kadrolarda yönetici olarak görebilmek adına destek sağlıyoruz. Aslında birçok kadının bir arada çok sağlıklı ilişkiler kurarak çok daha sağlam bir zeminde çok verimli işler çıkartabileceğinin de ispatını ortaya koymuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

BİLGETEKİN: PSM AWARDS KAZANACAK YETENEKLER YETİŞTİRİYORUZ

PSM AWARDS 2023'ün Ana Sponsoru TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin de "Genç Türkiye FinTech ekosistemi, dinamik yapısıyla her geçen gün hızla büyüyüp gücünü ve etkisini artırıyor. Bugün de burada üyelerimiz birçok inovatif ürünle ödül alacaklar. Regülasyona, denetime ve gözetime tabii çalışan kuruluşlar olduğumuz için aslında finTech sektörünün temel taşlarını oluşturuyoruz. Başta üyelerimiz olmak üzere FinTech alanında faaliyet gösteren gerek teknoloji şirketleri gerek sistem ve altyapı sağlayan tüm şirketleri TÖDEB olarak desteklemiş oluyoruz. Burada birbirinden değerli yeni, sektöre ve son kullanıcıya hizmet edecek çok farklı ürünler var. TÖDEB olarak bunları desteklediğimizden dolayı gururluyuz" diye konuştu.

BEKAR: ÖDÜL SİSTEMATİĞİMİZLE FARK YARATIYORUZ

Erişim Medya Kurucu Ortağı ve PSM Genel Koordinatörü Barış Bekar, "6 yılda binlerce proje ödül için başvurdu. Her biri övgüye değer olan bu projeleri jüri üyelerimiz değerlendirdi ve 300'e yakın ödülü sahibiyle buluşturduk. Her yıl artan başvuru sayısı ve başvuruların içeriğindeki değişim sektörün fotoğrafını da çekiyor. Örneğin bu yıl 493 başvuruyla bir rekora imza attık. PSM Awards, ödül sistematiğiyle de diğer organizasyonlardan ayrışıyor. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Neredeyse her gün bir ödül töreninin olduğu ülkemizde bunu önemli buluyorum" dedi.

PSM AWARDS 2023 ic¸in 493 başvuru geldi. Kentbank Hırvatistan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sönmez başkanlığındaki jüri, 70 projeyi ödüle layık buldu.

Jürinin diğer üyeleri ise PSM Yayın Danışmanı Abdullah Çetin, MAPFRE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Somer Özelgin, Finansal Teknoloji ve Kripto Para Editörü Sefer Yüksel, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Profesör Dr. Selim Yazıcı, startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, SC Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu Dr. Soner Canko, TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin ile Canpolat Legal Kurucu Ortağı Av. Yaşar Canpolat'tan oluştu.