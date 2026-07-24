Haberler

Pavo Group'tan TUSAŞ'a stratejik ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pavo Group Üst Yöneticisi (CEO) Bilal Yıldız öncülüğündeki şirket heyeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret etti.

Pavo Group Üst Yöneticisi (CEO) Bilal Yıldız öncülüğündeki şirket heyeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni ( Tusaş ) ziyaret etti.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Yıldız öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete, grup şirketlerinden Pavotek, Pavelsis ve Istanbul Defence Systems temsilcileri de katıldı.

Ziyarette, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve TUSAŞ yöneticileriyle bir araya gelindi. Görüşmelerde, şirket çatısı altındaki markaların sahip olduğu teknolojik yetkinliklerin savunma ve havacılık ekosistemindeki rolü ele alındı.

Yerli ve milli üretim vizyonuyla hareket eden Pavo Group, savunma ve havacılık ekosistemindeki işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu da tarafını seçti
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi