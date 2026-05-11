Pavo Group, Saha Expo 2026 katılımını başarıyla tamamladı

Pavo Group iştiraki Pavelsis Aviyonik, SAHA Expo 2026'da savunma ve havacılık alanındaki yerli teknolojilerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar fuar kapsamında şirketin standını ziyaret etti. Pavo Group Üst Yöneticisi (CEO) Bilal Yıldız, ziyaret sırasında grubun savunma ve havacılık alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Bayraktar, şirketin geliştirdiği Çok Fonksiyonlu Kontrol Sistemi (MFCS), Regülasyonlu Güç Dağıtım Ünitesi (RPDU) ve Sağlamlaştırılmış Ethernet Anahtarı (RES) başta olmak üzere aviyonik ve haberleşme sistemlerini inceledi. Tamamı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünler, fuar katılımcılarından da ilgi gördü.

Pavo Group, mühendislik kabiliyeti ve yenilikçi yaklaşımıyla savunma ve havacılık sanayisine katma değer sağlayan çözümler geliştirmeyi sürdürmeyi hedefliyor.