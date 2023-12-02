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PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Genç İstihdamı Projesi finale kaldı

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Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 'Genç İstihdamı İçin Tüm Paydaşlar El Ele' Projesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun düzenlediği Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda finale kaldı. Proje, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ile Doç. Dr. Sezgi Akbaş'ın 'Genç İstihdamı İçin Tüm Paydaşlar El Ele' Projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun düzenlediği Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda finale kaldı.

Genç İstihdamı İçin Tüm Paydaşlar El Ele Projesi'nin en temel amacı, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) Bölümü mezunu öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmak; gençlerin kısa sürede bölümleri ile ilgili nitelikli işlerde çalışmalarını sağlamak üzerine hazırlandı. Bu çerçevede Covid-19 döneminde uzaktan eğitim ile dezavantajlı konuma düşen ve üniversiteden uzaklaşan öğrencilerin, niteliklerini artırma motivasyonuyla; başta İnsan Kaynakları alanında çalışan bölüm mezunları, öğrenciler, bölümün diğer paydaşları ile yoğun iş birliği içinde, bölüm öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini sağlayacak tüm tarafların gönüllü olarak katıldığı çok yönlü bir proje geliştirildi.

Prof. Dr. Oğuz Karadeniz projenin hedefleri ile ilgili şunları ifade etti: "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğrencilerinin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak, staj ve iş bulma sürelerini kısaltmak, işgücü piyasasında uyumsuz eşleşmeyi azaltmak, mezunlar ve akademik personel arasında kurulan sosyal medya grubu ile mezunların alanla ilgili sorularını hemen yanıtlayarak ev mezunların kendi aralarındaki deneyim paylaşımları ile işgücü piyasasındaki yeni uygulamalar ve talepler ile ilgili akademik personelin ve bölümün haberdar olmasını sağlayarak, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri müfredatını güncel kılmak, böylelikle eğitimin kalitesini ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmaktır. Bu noktada projenin mezun öğrencilere yönelik bir ağın oluşturulmasında temel amacımız ise çalışma yaşamında İnsan Kaynakları, Sürdürülebilirlik, Endüstri İlişkileri gibi alanlarda çalışan mezunlar ve işletmelerini, öğrenciler ile öğretim üyelerinin de içinde bulunduğu 'Meslektaş Dayanışma Grubu' üzerinden eşleştirmek oldu. Grup üyelerinin kendi aralarında ve bölüm akademik personeline soru sorarak, ücretsiz eğitim gibi fırsatları elde ederek kendilerini yaşam boyu eğitim felsefesi içinde geliştirmelerini sağlamayı planladık. Proje çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi ÇEEİ Bölümü mezunlarının tamamına yakınına ulaşılmış; mezunlar arasından özel sektörde ve İnsan Kaynakları vb. alanlarda 1 ay ila 10 yıl arasında deneyime sahip olanlarla bir network oluşturulmuştur. Oluşturulan bu network aracılığıyla öğrencilerin işyeri eğitimi/staj yapabilme imkanları geliştirilmiş; yeni mezun-mezun irtibatının kurulması mümkün hale getirilmiş ve gönüllü Bölüm akademik personelinin iş-çalışan eşleştirmesi faaliyetinde aracılığı güçlendirilmiştir".

Prof. Dr. Oğuz, "Geçtiğimiz iki yıl itibarıyla Bölümün yerel işgücü piyasasında birer aktör olan gerek özel sektörden, STK'lardan gerekse kamu kurumlarından paydaşlarla güçlendirdiği ilişkiler, mezunlarımızın istihdam edilmesinde önemli bir ayrıcalık oluşturmuştur. Bölüm, Denizli ilinde sosyal politikacı kimliğinin gerekliliklerini layıkıyla yerine getirebilmek adına farklı toplumsal kesimlerin, bilhassa gençlerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasında kilit bir rol oynamaya başlamıştır. Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olarak Genç İstihdamı İçin Tüm Paydaşlar El Ele isimli projemiz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun düzenlediği Ortak Yarınlar Ödül Programında finale kaldı. Halk oylamasında alınacak oylar da oluşan jüride bir jüri üyesinin oyu gibi sayılacak. Sizleri de projemizi izlemeye ve desteklemeye davet ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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