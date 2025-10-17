Paribu, Yeni Aracı Kurum Kurma İznini Aldı

Haberler

Paribu Holding A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 'Paribu Yatırım Menkul Değerler A.Ş' adında yeni bir aracı kurum kurma izni aldı. Bu gelişme, Paribu'nun sermaye piyasalarına genişlemesi ve kripto varlık işlemleri için daha fazla imkan sunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

PARİBU Holding A.Ş, 'Paribu Yatırım Menkul Değerler A.Ş' ünvanlı yeni bir aracı kurum kurma talebine Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteninde izin çıktığını duyurdu. 16 Ekim tarihli SPK'nın bülteninde "Paribu Holding AŞ'nin 'Paribu Yatırım Menkul Değerler AŞ' ünvanlı yeni bir aracı kurum kurulması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, SPK izni alan Paribu Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ünvanlı şirketiyle faaliyet alanını sermaye piyasasına genişlettiğini bildirdi. SPK, Mart 2024'te aracı kurumların kuruluşlarındaki asgari sermaye miktarını 300 milyon TL'ye yükseltmişti. Diğer yandan kripto varlık işlem platformları için asgari sermaye şartı 150 milyon TL olarak belirlenmiş, saklama hizmeti sağlayıcılarının ödenmiş sermayelerinin ise 500 milyon TL olmasına karar verilmişti.

Şirketten konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Paribu, halihazırda SPK'nın Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde 500 milyon TL ödenmiş sermayeli Paribu Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. şirketiyle yer alıyor. Aynı listede saklama başvurusu olarak yer alan Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş. ünvanlı şirketinin ödenmiş sermayesinin de 1,5 milyar TL olduğu biliniyor.

"SPK mevzuatına göre aracı kurumların halka arz süreçlerine de aracılık edebilmesi için 'geniş yetkili aracı kurum' olmaları ve sermaye yapılarını 300 milyon TL'nin altına düşmeyecek şekilde korumaları gerekiyor. Paribu, SPK'dan aldığı 300 milyon TL ödenmiş sermayeli, 'Paribu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ünvanlı aracı kurum kuruluş izniyle hisse senetleri, tahviller gibi menkul kıymetlerin alım satımının yanı sıra halka arz süreçlerine de aracılık edebilecek.

"Paribu, kripto varlık işlem platformuyla kullanıcılarına hızlı, kolay, güvenli bir deneyim ve 190'dan fazla kripto varlık alım satım yapma imkanı sağlıyor. SPK'nın listesinde saklama başvurusu da bulunan ve Türkiye'nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody ile kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunan şirket, 'Türkiye'nin saklamacısı' olarak konumlanıyor. Ayrıca Paribu, platformunda işlem yapan kullanıcılarının varlıklarını da Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen ColdShield® teknolojisiyle koruyor.

"Paribu, 2021'in sonunda menkul kıymetlerin tokenizasyonu konusunda ilk adımını atmış, İngilizcede hisse senedi anlamına gelen 'stock' ve 'token' kelimelerinin birleşiminden türeyen, Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş. ünvanlı Stoken markasını kurmuştu. Stoken'ın ilk döneminde Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleriyle fan token projeleri hayata geçirilmişti. Sektörün olgunlaşması ve yasal çerçevelerin netleşmesi, menkul kıymet tokenizasyonunu son dönemin güncel anlatılarından birine dönüştürdü. Aracı kurum izni, Paribu'nun blokzincir ve geleneksel piyasaların kesişiminde düzenlenmiş tokenizasyon odaklı projeler hayata geçirebilmesinin de önünü açacak.

"Ağustos 2025'te yayımlanan Rekabet Kurulu kararıyla Paribu'nun etkinlik yönetim uygulamaları geliştiricisi Boxbilet Yazılım Medya Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamının devralınmasına izin verilmişti. Ayrıca Paribu'nun kültür sanat alanındaki uzun soluklu destek yaklaşımını yansıttığı çağdaş, yenilikçi ve kapsayıcı bir sanat platformu Paribu Art, eylül ayında perdelerini açmıştı. Aracı kurum kuruluşu, Paribu'nun bir yandan bugüne dek destekçisi olduğu alanlara stratejik yatırımlar yaparken bir yandan da faaliyet alanını geleneksel sermaye piyasası araçlarını da kapsayacak şekilde genişlettiğini gösteriyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
