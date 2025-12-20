Paribu Cineverse, SrceenX teknolojisine sahip salonunu sinemaseverlerin hizmetine sundu

Paribu Cineverse, birden fazla yeni nesil sinema teknolojisini aynı salonda sunan ScreenX teknolojisini, Emaar Square Mall'daki sinema salonunda hizmete aldı.

Paribu Cineverse'ün ScreenX teknolojisiyle donatılan salonunda, yeni nesil RGB lazer projektörle 4K çözünürlükte sunulan görüntüyü en doğru şekilde yansıtmak için özel geliştirilmiş sinema perdesi bulunuyor.

Sinemaseverler, "Avatar: Ateş ve Kül" filmini Emaar Square Mall'daki ScreenX teknolojisiyle izleme deneyimi elde etti.

Yenilikçi görüntü ve ses teknolojileriyle konforu bütünsel bir yaklaşımla ele alan ScreenX, izleyicilere alışılmışın ötesinde bir sinema deneyimi sunuyor.

ScreenX formatında sunulan geniş görüntü alanı, sinema deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Lazer projektör teknolojisinin tüm gücünü izleyiciye yansıtan perde

Salon, "16,92x9,14" metre ölçülerindeki ScreenX perdesine ev sahipliği yapıyor. Özel yüzey kaplaması sayesinde lazer projektör teknolojisinin tüm gücünü izleyiciye yansıtan perde, siyahları daha derin, beyazları daha parlak ve renkleri daha dengeli bir şekilde sunuyor.

Salonun fark yaratan bir diğer unsuru ise konfor olarak öne çıkıyor. Salonun özel tasarım, geniş ve ayarlanabilir koltukları ve ergonomik düzeni sayesinde izleyici maksimum konforla filme odaklanabiliyor. 176 kişilik kapasiteye sahip salon, sinemayı yalnızca izlemekle kalmayıp, anların hayat bulduğu bir deneyim olarak yaşamak isteyen sinemaseverleri bekliyor.

Görüntü alanını etkilemeyecek şekilde özel olarak konumlandırılan hoparlörler, salona özel tasarlanan güçlü ses sistemiyle birleşerek izleyiciyi sahnenin tam merkezine taşıyor.

ScreenX Emaar'da ses, yalnızca duyulan değil, mekanın tamamında hissedilen bir deneyime dönüşüyor. Aynı zamanda düşük enerji tüketimli, sürdürülebilir ve çevre dostu teknolojilerle donatılan salon, yenilikçi yaklaşımını çevresel duyarlılıkla da destekliyor.

"İzleyici filmin içindeymişçesine bir deneyim yaşıyor"

CGV Mars Cinema Group Dijital Sinema Sistemleri Müdür Yardımcısı Ferhat Ersoy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ScreenX formatının filmin ana perdesinin yanı sıra salonun yan duvarlarında da gösterilmesi tekniğini esas aldığını belirtti.

İzleyicinin standart bir film salonunda veya farklı formatlarda sadece ana perdeye odaklandığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Burada sahnenin akışına göre ve filmin çekimine göre perdenin sağında ve solunda sahnenin devamlı olması izleyiciyi saran bir görüntü sunmaktadır. Ayrıca bu salonda farklı olarak biz sadece görüntünün kapsayıcılığı değil aynı zamanda sesin de kapsayıcı olması için özel tasarımlı ve güçlü bir ses sistemi kullandık. Yani aslında izleyici izlediği filmle görüntüyü kapsarken duyduğu seste de ses onu kapsıyor. Hem görsel hem de işitsel bir şekilde filmin adeta içindeymişçesine bir deneyim yaşıyor."

CGV Mars Cinema Group olarak "screen-sound-seat" (ekran-ses-koltuk) adlı "3S" kriterlerinin olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Aslında bu 3 sistem birbirini sürekli tetikler sinema salonunda. Biz bu salonda RGB lazer projektör, özel tasarımlı ses sisteminin yanı sıra aynı zamanda özel ve konforlu koltukları tasarladık. Özel bir oturma düzeni sağladık. Böylece izleyici teknoloji değil, aslında farklı teknolojilerin farklı tasarımların birleştirdiği bir deneyim yaşıyor. Bu noktada da salon koltukları, standart salon koltuklarından daha geniş, daha büyük ve izleyicinin isteğine göre ayarlanabilir bir koltuk. Bu da izleyiciye rahat bir konforda film izleme olanağı sunuyor."

Bu tasarıma ilişkin motivasyonlarına da vurgu yapan Ersoy, "Bizler ne kadar film gösterici olsak da aslında birer izleyiciyiz. Kendimiz işin hem teknik tarafından hem tasarım tarafından bir sinema salonuna girdiğimizde koltuğuyla, perdesiyle, projektörüyle neyi görmek istiyorsak misafirlerimize de onu sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni yatırımlar yaparken izleyicinin ve sinemanın gücüne inanıyoruz"

Salonun, Screen X formatının liderliğinde, RGB lazer projektörün gücüyle özel tasarımlı ses sistemine sahip olduğunun altını çizen Ersoy, özel tasarlanmış koltuklar ve oturma düzeniyle teknolojik ve tasarımsal ürünlerin bütününü barındırdığını söyledi.

Yeni yatırımlar yaparken izleyicinin ve sinemanın gücüne inandıklarını belirten Ersoy, "Özellikle bu yılın son ayında iyi bir artış gösteren sinema seyircisi bize önümüzdeki yıllar planladığımız yatırımları hayata geçirmek için gerçekten bir umut veriyor ve sinemanın tüm deneyimlerden daha farklı olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Filmi ScreenX teknolojisiyle izleyenlerden Anıl Tümöz, filmi adeta yaşayarak izlediğini ifade etti.

Evde film izlemek yerine sinemada film izlemeyi tercih ettiğini aktaran Tümöz, "Ses, efekt ve görüntü çok gerçekçi. İnsan filmin içindeymiş gibi hissediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mertcan Doğanay da ScreenX'in izleyiciyi görsel olarak yepyeni bir dünyaya götürdüğünü söyledi.

Doğanay, bu teknolojinin özellikle Avatar gibi filmlerde, izleyicinin filmin dünyasına daha çok dahil olmasını sağladığını dile getirdi.

Herhangi bir sinema salonunda filmin karşıdan izlendiğini ancak ScreenX'te perdelerin sağ ve solda da yer aldığını aktaran Doğanay, "Ben kendimi az önce Pandora'da hissettim. Bu önemli bir artıydı. Bunun dışında ekstra bir sesi var. Ses de salona göre dizayn ediliyor, sağdan sola geçişler oluyor. Bunu deneyimlemek çok güzeldi." dedi.