Paramount, Warner Bros. Discovery'ye yönelik satın alma teklifini yineledi

Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'ye hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini devam ettirdi. WBD Yönetim Kurulu, hissedarlara bu teklifi reddetmelerini tavsiye etti.

Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'yi (WBD) hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini teyit etti.

Paramount'un açıklaması, WBD Yönetim Kurulu'nun hissedarlara, Paramount'un teklifini reddetmelerini tavsiye etmesinin ardından geldi.

Açıklamada, Paramount'un WBD hissedarlarına hisse başına 30 dolarlık nakit teklifini sunma taahhüdünü sürdürdüğü belirtildi.

Süreç boyunca Paramount'un WBD tarafından belirtilen her endişeyi titizlikle ve yapıcı şekilde ele aldığı aktarılan açıklamada, buna rağmen şirketin Paramount'un teklifinde daha önce ele alıp çözdüğü konuları yeniden gündeme getirmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Paramount'un teklifinin, WBD'nin Netflix ile vardığı anlaşmaya kıyasla daha üstün olduğu vurgulandı.

Paramount, 8 Aralık 2025'te WBD'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti.

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

WBD Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına, Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti.

Bunun üzerine Paramount, 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. Şirket, WBD'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı için kişisel garanti vermişti.?

WBD Yönetim Kurulu, dün, şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin de reddedilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
