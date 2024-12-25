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Para çekmeye belge zorunluluğu mu geliyor? MASAK'tan açıklama var

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Bankalardan yapılan para yatırma ve çekme işlemlerine resmi belge zorunluluğu geleceği iddiası yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin MASAK'tan yapılan açıklamada "Bankalara nakit yatırılması veya çekimi sırasında belge istenmesi söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

1 Ocak 2025 itibarıyla bankacılık işlemleri için yeni bir dönem başlayacağı, nakit para yatırma ve çekme işlemleri için kaynağı gösteren resmi belgelerin zorunlu olacağı öne sürülmüştü.

MASAK'TAN İDDİALARA YANIT

Bazı haber sitelerinde de yer alan haberlere ilişkin açıklama ise MASAK'tan geldi. Mali Suçları Araştırma Kurulu, bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

"ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaları titizlik ve hassasiyetle sürdürülmektedir.

"BÖYLE BİR UYGULAMA BAŞLATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

Para çekmeye belge zorunluluğu mu geliyor? MASAK'tan açıklama var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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