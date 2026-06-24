Haberler

Papua Yeni Gine, kuş gribi nedeniyle Avustralya'dan kümes hayvanı ithalatını durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papua Yeni Gine, Avustralya'da H5N1 kuş gribi virüsü tespit edilmesi üzerine bu ülkeden kümes hayvanları ve yumurta ithalatını durdurdu. Avustralya ise yasağın gereksiz olduğunu belirterek kaldırılması için görüşmeler yapıyor.

Papua Yeni Gine'nin, Avustralya'da "H5N1" türü kuş gribi virüsü tespit edilmesi üzerine, bu ülkeden kümes hayvanları ve yumurta ithalatını durdurduğu bildirildi.

ABC News kanalının haberine göre, Papua Yeni Gine Ulusal Tarım ve Karantina Denetleme Kurumu, Batı Avustralya eyaletinde "H5N1" türü kuş gribi virüsü vakası tespit edilmesinin ardından harekete geçti.

Kurum, Avustralya'dan tavuk ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri alımının durdurulduğunu duyurdu.

Avustralya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Julie Collins, yaptığı açıklamada, Avustralya'nın kümes hayvanları ve tarımsal üretim sistemlerinin kuş gribinden etkilenmemiş olması nedeniyle ticaret yasağının gereksiz olduğunu belirtti.

Collins, "Bu gereksiz ticaret kısıtlamalarını kaldırmak için Papua Yeni Gine ile doğrudan görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Papua Yeni Gine, Avustralya'nın toplam tavuk eti ihracatının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Avustralya'da tespit edilen ilk "H5N1" türü kuş gribi virüsü vakası, 19 Haziran'da Batı Avustralya eyaletindeki bir göçmen kuşta görülmüştü.

Avustralya hükümeti, 22 Haziran'da ülkede "H5N1" türü kuş gribi virüsünün ikinci vakasının doğrulandığını duyurmuştu.

Ülkede daha önce kümes hayvanlarında kuş gribi salgınları görülse de vakaların çoğunlukla "H7" türü virüsle bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimriliğin sınırı mahkemelik oldu! Eşine 'çay demleme' demenin bedeli ağır olabilir

Eşine "çay demleme" demenin bedeli ağır olabilir
Trump petrol şirketlerine savaş açtı! Bakanlığa soruşturma talimatı verdi

Trump talimatı verdi! Küresel piyasaları derinden sarsacak hamle
Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi

Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! Özel hareket sahaya indi

Kuş uçurtulmuyor! Özel harekat bile sahaya indi
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu