Palau bayraklı 'Astoria Grande' kruvaziyeri Marmaris'e geldi

Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 868 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Bodrum Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren gemi, limanın büyük iskelesine yanaştırıldı. 194 metrelik kruvaziyerde, çoğu Rus uyruklu 868 yolcu ve 438 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı gibi turistik yerleri ziyaret etti.

Yolcuların bir kısmı limanda bekleyen otobüs ve ciplere binerek çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katıldı.

"Astoria Grande"nin gece demir alarak Antalya Limanı'na gideceği öğrenildi.