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Palandöken Ekonomi Forumu başlıyor

Palandöken Ekonomi Forumu başlıyor
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Dijitalleşme ve yapay zeka odaklı dönüşümlerin küresel ekonomi ve toplumlar üzerinde oluşturduğu etkileri ele almak üzere düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu, bugün 14.00'te kapılarını açıyor.

Dijitalleşme ve yapay zeka odaklı dönüşümlerin küresel ekonomi ve toplumlar üzerinde oluşturduğu etkileri ele almak üzere düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu, bugün 14.00'te kapılarını açıyor.

"Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek: Zeki Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlik" ana temasıyla düzenlenen forum, küresel düzeyde artan ekonomik eşitsizlikler ile dijital dönüşüm süreçlerinin ilişkisini kapsamlı şekilde tartışmayı amaçlıyor.

Etkinliğin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle gerçekleştireceği hitap ile başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Forum kapsamında zeki ekonomilerin inşası, yapay zekanın dönüştürdüğü endüstri ve hizmetler, iklim değişikliği, ekolojik dönüşüm, enerji politikaları, dönüşüm döneminin oluşturduğu eşitsizliklere karşı küresel iş birliği stratejileri, yapay zeka çağında kültür ve turizm, Türkiye'nin yatırım ufku ve Türkiye ile Arap dünyası arasında iş birliği arayışları gibi başlıklar, uzman isimler tarafından ele alınacak.

Dört ana oturum, üç özel oturum ve PEF Odak konuşmalarından oluşacak etkinlikte, 27 farklı ülkeden devlet temsilcileri, iş insanları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu yetkililerinden oluşan yaklaşık 500 katılımcı bir araya gelecek.

Bugün başlayacak ve iki gün sürecek Palandöken Ekonomi Forumu; adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir küresel gelecek inşa etmek için çözüm önerileri geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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