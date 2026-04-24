Pakistan, BAE'ye 3,45 milyar dolarlık borcunu ödediğini açıkladı

Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) olan 3,45 milyar dolarlık borcunun tamamını ödediğini duyurdu.

Pakistan Merkez Bankasının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pakistan Merkez Bankası, BAE'deki Abu Dabi Kalkınma Fonu'na 1 milyar dolar tutarındaki mevduatı 23 Nisan'da geri ödedi. Geçen hafta da 2,45 milyar dolarlık mevduat geri ödendi. Böylece BAE'ye olan toplam mevduatın tamamı geri ödenmiş oldu." ifadesi kullanıldı.

Dawn gazetesinin haberinde, Abu Dabi Kalkınma Fonu kapsamında alınan finansmanın, Pakistan'ın finansal dengesini desteklemek amacıyla 2019'da BAE tarafından verildiği belirtildi.

Haberde, İslamabad yönetiminin martta yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bu kaynağın vadesinin uzatılması konusunda BAE ile anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.

Pakistan, nisan ortasında ise Suudi Arabistan'dan 3 milyar dolar tutarında fon tedarik ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, finansman transferi konusunu 14 Nisan'da Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
