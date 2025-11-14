Özyeğin Üniversitesi Turquality Programı'na Dahil Edildi

Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'nin marka gelişimini ve küresel rekabet gücünü artırma hedefiyle, Ticaret Bakanlığının markalaşma programı Turquality Programı'na en üst kapsamda dahil edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Global Etkisi Yüksek Girişimci Araştırma Üniversitesi" vizyonu doğrultusunda, uluslararası akademik işbirlikleri, sektörel ortaklıklar, eğitim modelleri ve toplumsal katkı odaklı projelerle sürdürülebilir değer üretmeye odaklanan Özyeğin Üniversitesi, Turquality Programı'nın stratejik planlama, yönetim kalitesi, finansal yapı, insan kaynağı, inovasyon ve dijitalleşme gibi alanlarda sürdürülebilir büyüme odaklı desteğini alacak.

Program ayrıca, üniversitenin küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artıran stratejik paydaşı olarak süreçte yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, Turquality'nin, Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet edebilen ve dünyayla entegre marka kurumlar yaratma hedefinin stratejik programlarından biri olduğunu belirtti.

Başlangıcından itibaren programın kurgulanmasına destek veren, başlangıcından bugüne Turquality kapsamındaki kurumların yöneticilerine eğitim veren bir akademisyen olduğunu aktaran Tan, "Özyeğin Üniversitesinin bu kapsama alınmasından büyük memnunluk duyuyorum. Bugün en üst kapsamda Turquality'ye kabul edilmemizi global etki yaratma amacımız ve uluslararasılaşma stratejimizle bire bir örtüşen itici güç olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Tan, programa kabulle, eğitim, araştırma ve girişimcilik alanlarında Türkiye'den dünyaya açılan, bölgesinde değer üreten üniversite olma yolunda önemli aşama kaydettiklerine işaret etti.

Aldıkları söz konusu desteğin, uluslararası görünürlüklerini artıracağını vurgulayan Tan, "Akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve projelerimizi dünyanın farklı noktalarında daha güçlü biçimde konumlandıracağız. Programın sunduğu avantajlarla, Türkiye'nin bölgesel bir çekim merkezi olma vizyonunu güçlendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Tan, programına kabulle üniversitesinin uluslararası öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmayı amaçladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üniversite, yurt dışındaki üniversitelerle ortak programları ve çift diploma çalışmalarını genişletmeyi, global araştırma fonlarına erişimi güçlendirmeyi ve girişimcilik ile teknoloji odaklı projelerde dünya çapındaki paydaşlarla daha yakın iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor."