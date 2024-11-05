Üye Girişi
Haberler

Özge Özbay Akın, ÜNLÜ & Co'nun İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Oldu

Özge Özbay Akın, ÜNLÜ & Co'nun İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜNLÜ & Co, insan kaynakları stratejilerini güçlendirmek amacıyla Özge Özbay Akın'ı İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü olarak atadı. Akın, şirketin dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda projeler yürütecek.

ÜNLÜ & Co'nun İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörlüğü görevine Özge Özbay Akın atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım hizmetleri danışmanlığı ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co, stratejik hedeflerine ulaşmak amacıyla üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Özge Özbay Akın, ÜNLÜ & Co İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü olarak atandı. Şirketin insan kaynakları stratejilerini yönetecek Akın, yetenek yönetimi ve analitik odakla projelere liderlik ederek stratejik insan kaynakları yapısının güçlenmesine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, yetkin bir ekiple bireysel ve kurumsal müşterilere geniş bir yelpazede hizmet sunan ÜNLÜ & Co'nun hedeflerine katkı sağlamaktan ve böylesine güçlü bir organizasyonun parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Akın, "İnsan kaynakları süreçlerini yenilerken, dijital dönüşümü ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen önemli projelerle ÜNLÜ & Co'nun potansiyelini daha da artırmayı hedefliyorum. Bu süreçte, şirketin stratejik büyümesine ve organizasyonel gelişimine katkıda bulunacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bankacılık ve finans sektörlerinde 20 yıla yakın birikimi bulunan Akın, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesinde Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) derecesini tamamladı.

2005-2019 arasında Akbank'ta denetim ve insan kaynakları alanlarında çeşitli görevlerde bulunan Akın, 2019'dan itibaren AKLease'de sorumluluk üstlendi. İnsan kaynakları, kurumsal iletişim ve dijital dönüşüm alanlarında görev yapan Akın, şirketin stratejik insan kaynağı yönetimi ve dijitalleşme süreçlerine önemli katkılar sundu.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"

 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti

İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı? İrfan Alış neden öldü? İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.